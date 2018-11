RMC SPORT - Cerruti: "Italia inferiore al Portogallo"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport, ha parlato all'interno del Live Show: "Mi auguro che l'Italia vinca ma ne sarei sorpreso perché il Portogallo sta convincendo anche senza Cristiano Ronaldo. Nella partita di andata l'Italia era stata nettamente inferiore. Non mi sembra ci sia voglia di far bene nel presente e si parla soprattutto del futuro ma la gara contro il Portogallo è molto importante. Non si vedono grandi campioni all'orizzonte, l'Italia si affida ai giovani ma non sono certo all'altezza dei campioni che hanno lasciato. A questa squadra mancano grandi difensori, ci sono molti attaccanti ma si vede che a Mancini non interessano. Immobile ha segnato quanto Cristiano Ronaldo e non gioca. Mi sembra una Nazionale con le idee molto confuse".

Tanti i convocati da parte di Mancini, non ritieni che dovrebbe concentrarsi su un gruppo più ristretto?

"Mancini sta chiamando troppi giocatori. Ad oggi sono 51 per 7 partite. Zoff che aveva una grande Nazionale in 88 gare convocò 50 giocatori, cioè uno in meno di Mancini, ma aveva creato il famoso gruppo mentre qui non ci sarà mai. La Nazionale sta diventando un albergo e quelle di Mancini sono convocazioni contraddittorie. Non capisco perché non possa essere convocato un titolare come Acerbi mentre c'è Rugani che nella Juventus non gioca".

Milan, Gattuso alle prese con tanti infortuni. Sono troppi?

"Per la mia esperienza dico che quando ci sono tanti infortuni in poco tempo non è solo sfortuna. Evidentemente c'è qualcosa di sbagliato o nella preparazione o nel recupero degli infortunati, come è successo per Conti".

Al Milan serve più Paredes o Ibrahimovic?

"Paredes. Serve un centrocampista al Milan perché agli attaccanti mancano rifornimenti. Il Milan ha bisogno di giocatori di qualità in mezzo al campo capaci di servire le punte".