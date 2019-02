RMC SPORT - Cerruti: "Juve-Atletico serve impresa ai limiti del miracolo"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così di tante tematiche tra cui la serata di Europa Laegue con le italiane protagoniste: "La qualificazione non era a rischio né per l'Inter né per il Napoli ma le due squadre hanno vinto anche stasera senza rischiare nulla, il cammino verso la finale però è ancora molto lungo. Dal prossimo turno, quando arriveranno avversari più insidiosi, vedremo dove potranno andare Inter e Napoli. Peccato per la Lazio che però ha trovato un avversario ben più forte delle altre".

Juventus, ci sarà più bisogno di una grande prestazione dei bianconeri o di un aiuto dell'Atletico?

"Di entrambe le cose. Una grande Juve non basterà se ci sarà un grande Atletico. Dovrà andare tutto benissimo e quindi sarà veramente molto difficile. Quella spagnola è una squadra che non fa giocare e non concede azioni da gol, ieri la Juve ha tirato in porta solo una volta con Cristiano Ronaldo su punizione. Al di là delle speranze dei tifosi l'impresa è ai confini del miracolo".

Come è spiegabile l'approccio alla partita da parte della Juventus?

"Ieri la differenza l'ha fatta la mentalità e forse un po' di presunzione alla vigilia da parte dei bianconeri. L'Atletico Madrid ha preparato meglio la partita e la Juventus è entrata in campo pensando di essere superiore ma non è possibile scendere in campo con questo atteggiamento in Champions League. Tutti hanno sottovalutato l'Atletico Madrid. Il campionato italiano è di medio basso livello e in Europa è tutta un'altra cosa".

Perisic sta giocando meglio senza Icardi?

"Dobbiamo pensare al valore degli avversari di stasera dell'Inter. Il Rapid Vienna è una squadra davvero molto modesta. Non è questa la serata per dire se Perisic gioca meglio senza Icardi, lo vedremo meglio domenica sera a Firenze contro la Fiorentina".

Icardi dovrebbe dimostrare il suo valore a prescindere dalla fascia?

"Icardi a differenza di Bonucci si sta tirando indietro e non è un comportamento da professionista. Lui ha il dovere di mettersi a disposizione dell'allenatore a prescindere dalla fascia di capitano. Icardi ora è dalla parta del torto il suo comportamento non è giustificabile".

Domani anticipo di campionato tra Milan ed Empoli. E' il vero esame per i rossoneri che puntano alla Champions League?

"Il vero esame era quello di Bergamo contro l'Atalanta ma sono tutte partite importanti. L'Empoli è inferiore ma è in un buon momento e il Milan non può sottovalutare nessuno. Per il Milan essere al quarto posto è un macigno perché adesso non può sbagliare niente e non può perdere quel posto, sarebbe una delusione troppo grande. Domani quindi il Milan non può sbagliare".