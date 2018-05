RMC SPORT - Cerruti: "Juve e Napoli hanno fallito in Europa"

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato ai microfoni di RMC Sport per parlare di Juventus-Bologna e di altri temi di Serie A: “Allegri cambia spesso moduli e ha la fortuna di avere un organico extralarge e quindi deve trovare sempre la migliore formazione a seconda delle condizioni dei vari singoli giocatori. La Juventus stasera deve assolutamente vincere. Sarebbe un 7,5 anche se sono convinto che i tifosi bianconeri avrebbero preferito vincere la Champions League e non il Campionato o la Coppa Italia. L'ossessione della Juventus è quella specialmente dopo due finali in tre anni, non essere riuscita ad arrivare in semifinale in Europa è un fallimento. Lo Scudetto è un grande traguardo anche se risente la mancanza della concorrenza di due rivali storiche come le milanesi. Entreranno comunque nella storia con il 7° titolo di fila”.

Cosa pensa delle parole di De Laurentiis, molto critico con Sarri?

“Mi sembra di rivedere il film già visto ai tempi del divorzio con Mazzarri che vinse di più con una squadra molto più debole di quella attuale. Il rapporto mi sembra però ormai logoro visto che il presidente ha detto di aver già sondato altri allenatori ed è una cosa inusuale. L'unica cosa su cui sono d'accordo con De Laurentiis è sul cammino europeo degli azzurri perché uscire così presto dall'Europa è un fallimento. Conte? Ha vinto con la Juventus e con il Chelsea e non penso che possa andare a Napoli con un presidente simile senza garanzie per fare un salto di qualità in Italia e fare un ottimo cammino in Europa. Anche il nome di Ancelotti mi sembra difficile per il Napoli, credo che resterà fermo in attesa di una chiamata e di un progetto importante, magari in Inghilterra”.

La retrocessione dell'Hellas era inevitabile?

“Una squadra costruita male, con l'errore Cassano in partenza e poi Cerci. Era una squadra candidata alla retrocessione già in partenza e che non è mai riuscita ad avere uno scatto come ha avuto invece la SPAL o anche il Benevento, dopo gennaio, per dare un senso alla stagione. Gli auguro di tornare presto in Serie A perché è una grande piazza e mi auguro che Verona non perda entrambe le squadre in massima serie visto che anche il Chievo è incredibilmente finito nel vortice retrocessione”.