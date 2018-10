RMC SPORT - Cerruti: "Juve, Marotta un po' ingombrante lo era"

L'addio di Beppe Marotta alla Juventus fa ancora discutere. Ne ha parlato Alberto Cerruti sulle frequenze di RMC SPORT Network: "Un po’ ingombrante lo era. Si possono chiudere i rapporti ma non a stagione iniziata. E’ stato il momento peggiore per interrompere un rapporto. L’atteggiamento del pubblico l'altra sera fa capire quanto sia stato apprezzato il suo lavoro. Agnelli si è convinto di poter andare avanti da solo, per avere lui un ruolo più centrale e per ringiovanire il quadro dirigenziale. Ma serve ringiovanire la squadra più che i dirigenti. Divorzio sbagliato, soprattutto il momento".