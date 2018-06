RMC SPORT - Cerruti: "Juve mercato per difesa e centrocampo"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così a RMC Sport Live Show toccando tanti temi: "Se il Real Madrid chiama Allegri credo che al tecnico il dubbio possa venire. Ma pare che questo contatto ci sia già stato e pare che Allegri abbia declinato. Ma nel calcio mai dire mai, specie quest'anno. Quindi Allegri-Real Madrid dico difficilissimo ma non impossibile anche se io personalmente credo che resterà a Torino".

Cosa serve alla Juventus per puntare alla Champions?

"Un grande difensore. Caldara lo dobbiamo vedere a livello internazionale ma la Juve deve rinforzare il reparto arretrato. Poi si dovrà operare anche a centrocampo, perché quello è il cuore di una squadra. In attacco invece la Juve va bene così.

Sarri ha sbagliato qualcosa nella sua attesa?

"Rischia di rimanere fermo perché se non si sblocca il Chelsea non vedo altre possibilità. Per me Sarri ha sbagliato molto quest'anno, nel turnover, nel lasciare le coppe e ha sbagliato a pronunciare certe frasi che hanno fatto irritare De Laurentiis. Sarri ha sbagliato a livello di comunicazione e De Laurentiis lo ha rimpiazzato con un grandissimo allenatore come Ancelotti".

Il primo colpo del Napoli è Verdi. Basteranno colpi così per accontentare Ancelotti?

"Verdi è un ottimo acquisto e sarà utilissimo al Napoli perché è un giocatore di grande personalità. Ma non può bastare Verdi e credo che Ancelotti abbia chiesto altri rinforzi e De Laurentiis lo accontenterà".

Il Milan deve acquistare un grande centravanti. Secondo te chi arriverà?

"Il Milan prima ha bisogno di un grande presidente. Credo che per i rossoneri sarebbe più facile arrivare a Immobile o Zaza piuttosto che a Morata. Ma senza chiarezza a livello societario il Milan sarà destinato a soffrire e a far soffrire i tifosi che sono le vere vittime di queste situazioni".