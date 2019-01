Alberto Cerruti, intervistato da RMC Sport nel corso del Live Show, parla così delle due sfide di Coppa Italia che si giocheranno nella giornata di oggi:

Fiorentina-Roma è anche Chiesa-Zaniolo?

"E' la sfida tra due talenti del nostro calcio anche se Chiesa ormai è una certezza. Sarà una sfida equilibrata perché sono due squadre che si equivalgono. Queste sfide di Coppa Italia sono belle perché sono secche, e alla fine arriva subito il verdetto".

L'Atalanta può battere la Juventus?

"L'Atalanta può fare il colpo. Se eliminassero i bianconeri non sarebbe una grande sorpresa sia per le condizioni dell'Atalanta sia per le condizioni della Juve che nelle ultime uscite ha sofferto. Domani sera per la Juventus sarà molto difficile".