RMC SPORT - Cerruti: "L'Inter non è squadra. Napoli punta su Ancelotti"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, e opinionista di RMC Sport all'interno del Live Show ha parlato così: "Se dobbiamo giudicare l'Inter di adesso qualsiasi girone sarebbe impossibile. Aspettiamo però il calendario perché sarà determinante capire come arriveranno i nerazzurri a questi appuntamenti. Ancora l'Inter non è una squadra e nessuno sa quale potrebbe essere la formazione base. L'augurio è di arrivare agli appuntamenti Champions nelle migliori condizioni".

Napoli, invece che girone trova?

"E' andata malissimo. Ancelotti al Milan incontrò la Stella Rossa ai preliminari e poi vinse la Champions. Il Napoli non deve avere paura perché Ancelotti ha un'esperienza Champions che nessuno ha. Non sbaglierà le scelte".

Gruppo G, quello della Roma. C'è il Real Madrid però le altre...

"La Roma è un'incognita ma se vale un po' il calendario il Real e la Roma sono le favorite. Sarà importante per Di Francesco trovare una squadra base su cui puntare. La Roma come l'Inter ha cambiato tanto e non sappiamo ancora quale sia il reale valore dei giallorossi".

Infine la Juventus che trova il Manchester United con tanti intrecci. Mourinho arriverà a quell'appuntamento?

"Il rischio esonero è alto e sarebbe pazzesco se al posto di Mourinho ci fosse Zidane ad allenare lo United allo Stadium contro la Juventus".

C'è una squadra che ritieni la sorpresa della Champions League?

"Non so se può essere una sorpresa ma a me l'Atletico Madrid piace tantissimo e ha sempre fatto bene. Ha un girone abbordabile e può fare molto bene".

Milan-Roma è già sfida chiave?

"Soprattutto per il Milan che è partito con grande entusiasmo e che si ritroverebbe a zero punti in caso di sconfitta. Perdere sarebbe peggio per il Milan che per la Roma".