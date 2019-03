RMC SPORT - Cerruti: "L'Inter sta crollando. Manca freschezza fisica"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così anche della sconfitta dell'Inter a Cagliari: "L'Inter è partita male e finita peggio perché avrebbe potuto perdere 3-1 se Barella non avesse sbagliato il rigore. L'Inter non ha perso perché mancava Icardi anche perché Lautaro ha fatto gol. L'Inter è mancata soprattutto a centrocampo e in difesa anche se Handanovic ha provato a limitare i danni. Abbiamo visto una brutta Inter che è incappata in una sconfitta molto grave per la classifica. L'Inter che sembrava di essere sicura del terzo posto rischia di scivolare al quarto o addirittura al quinto posto. Il Milan invece con Piatek e Paquetà ha cambiato marcia. L'arrivo del centravanti al posto di Higuain è stato sorprendente. Piatek ha sorpreso prima nel Genoa e ora nel Milan. Ora i rossoneri hanno un'occasione d'oro di scavalcare l'Inter in classifica".

Quali sono i motivi di questa crisi dell'Inter?

"Ricordiamo quello che è successo l'anno scorso. Dopo essere stata anche in vetta al campionato poi l'Inter è crollata acciuffando il quarto posto solo all'ultimo tuffo. Si sta ripetendo quel crollo e bisogna chiamare in causa Spalletti e lo staff tecnico. L'Inter oggi è una squadra in evidente involuzione tecnica, ambientale e psicologica ma l'Inter ha cominciato a far male anche quando c'era Icardi. Ora Spalletti deve pensare solo alla formazione da mandare in campo, serve tranquillità e unione quindi non si deve più parlare di Icardi. Ora è un momento difficile e serve anche l'esperienza di Marotta. Per i nerazzurri sarà cruciale il derby del 17 marzo a prescindere dalla classifica di quel momento. Il Cagliari stasera ha giocato la sua miglior partita del campionato, l'Inter è stata surclassata a livello fisico e atletico. Quella di Spalletti è una squadra che non ha più freschezza atletica. Gli interrogativi riguardano la preparazione atletica dell'Inter".

Domani sera il derby di Roma. Oggi ha un valore importante per entrambe le squadre?

"Entrambe hanno obiettivi ancora in piedi come la Champions per i giallorossi e la Coppa Italia per i biancocelesti. Per il campionato il derby è più importante per la Roma che in caso di vittoria aggancerebbe l'Inter in classifica. Speriamo che sia una bella partita e soprattutto senza incidenti di alcun genere".

Milan, Cutrone deve accontentarsi di essere una riserva di lusso?

"Sì e questo è un peccato perché Cutrone meriterebbe di essere titolare del Milan ma Gattuso vuole giocare con una punta e il rischio è quello di perdere il ragazzo la prossima stagione. Gattuso ha fatto un buon lavoro ma può ancora fare meglio".