RMC SPORT - Cerruti: "La Fiorentina può fare un grande campionato"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, ha analizzato ai microfoni di RMC Sport alcuni temi del campionato di Serie A: “La Fiorentina? La vittoria di oggi è importantissima specie per il punteggio perché fare 3 gol alla Spal non era facile. La Fiorentina è stata ingiustamente contestata dai tifosi perché questa squadra può fare un grande campionato. Il secondo anno con Pioli la Fiorentina farà ancora meglio dell'anno scorso. Il Parma? "Confesso che non avrei mai immaginato di rivedere Gervinho e il Parma a questi livelli. Inglese è un attaccante che merita di entrare nel giro della Nazionale mentre Gervinho sta facendo la differenza. Complimenti al Parma che ha puntato su questo giocatore".