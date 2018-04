RMC SPORT - Cerruti: "La Lazio può vincere l'Europa League"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato così a partire dalla Lazio reduce dalla vittoria in Europa League: "La Lazio ha gli strumenti per poter vincere l'Europa League perché è una bellissima squadra e sta dimostrando di avere continuità. Teoricamente può farcela ma attenzione perché ieri sera ho visto l'Atletico Madrid che è una squadra di spessore diverso così come l'Arsenal. Sono squadre di altro livello ma la Lazio può sognare almeno di arrivare in finale. Da quando esiste l'Europa League nessuna squadra italiana è arrivata almeno in finale".