RMC SPORT - Cerruti: "La Roma con la Juve se la deve giocare"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Mercato? La squadra che dovrebbe muoversi meglio è il Milan ma non ci sono tanti soldi ed è difficile coniugare i desideri con le possibilità".

Lotta quarto posto, c'è anche la Roma?

"Ha un potenziale tale per cui si deve risollevare. Occorre dare un seguito alla vittoria con il Genoa. Non credo abbia d'incanto risolto tutti i problemi, anche contro il Genoa hanno concesso troppo e questo è un grosso limite. Il mercato di riparazione porta con sé dei rischi perché molte volte si cercano rimedi che poi vengono bocciati dal campo. Meglio comprare poco ma bene e che abbiano un futuro".

VAR, Nicchi ha glissato sulle polemiche. Che ne pensi?

"Il protocollo va ritoccato ma soprattutto i tifosi non accettano che in certi casi l'arbitro in campo non venga assistito dall'arbitro al VAR. Secondo me ci saranno delle modifiche però non aspettiamocele in tempi brevi perché non si può cambiare subito".

Sabato ci sarà Juventus-Roma, giallorossi vittime sacrificali?

"Tutti sembrano vittime davanti a questa Juventus. Io credo però che i bianconeri non potranno vincere tutte le partite e anche la Roma deve andare in campo convinta almeno di poter pareggiare. Io penso che il campionato non è ancora finito perché tutti hanno il dovere e il diritto di sperare. Ronaldo? Non mi scandalizzerei se dovesse saltare una partita anche per la Juventus può vincere anche senza. Ma non credo che il giocatore voglia saltare un match".