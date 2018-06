RMC SPORT - Cerruti: "La Roma deve lottare per lo scudetto"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a RMC Sport Mundial ha parlato così: “L’Arabia Saudita è imbarazzante ma non mi ha impressionato neanche la Russia che ha vinto comunque per 5-0. Vedendo questa Arabia Saudita mi è venuta in mente la vittoria dell’Italia nella prima amichevole di Mancini e in quella squadra non erano neanche tutti i titolari. Dicono tutti che è un peccato che non ci sia l’Italia in Russia ma dobbiamo chiederci perché non ci siamo. La Federazione non ha brillato sino ad ora”.

Cosa pensi della questione dello stadio di Roma?

“Siamo il paese dei commissari e quindi forse ne arriverà uno anche in questo caso. Più si parla dello stadio della Roma e più si allontana. Pallotta ha fatto capire che se lo stadio non si potrà fare lascerà la Roma e allora dobbiamo chiederci se il presidente è più attaccato allo stadio o alla squadra. Il tifoso della Roma sarebbe più contento di stare all’Olimpico e vincere. Se la Roma si privasse di un big come Alisson certamente non si rinforzerebbe. E’ un portiere straordinario e sarebbe più comprensibile vendere Nainggolan. La Roma deve puntare allo scudetto”.

Nainggolan sarebbe un grande rinforzo per l'Inter?

"Sarebbe utile per Spalletti ma non basterebbe per lottare per lo scudetto o andare lontano in Champions League".