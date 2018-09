RMC SPORT - Cerruti: "La Roma si sta smarrendo. Il Napoli rischia"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "La vittoria stasera serve più all'Inter perché sarebbe importantissimo fare due vittorie importanti consecutive".

Fiorentina, vittoria casalinga contro la Spal. Cosa pensi dei viola?

"La vittoria di oggi è importantissima specie per il punteggio perché fare 3 gol alla Spal non era facile. La Fiorentina è stata ingiustamente contestata dai tifosi perché questa squadra può fare un grande campionato. Il secondo anno con Pioli la Fiorentina farà ancora meglio dell'anno scorso".

Parma-Cagliari, gran gol di Gervinho. Il Parma ha fatto un grande colpo?

"Confesso che non avrei mai immaginato di rivedere Gervinho e il Parma a questi livelli. Inglese è un attaccante che merita di entrare nel giro della Nazionale mentre Gervinho sta facendo la differenza. Complimenti al Parma che ha puntato su questo giocatore".

Domani gara delicata per un Napoli non brillante in stagione...

"L'aspetto positivo è che non hanno preso gol nelle ultime due partite ma ha fatto solo un gol. Domani gara ad alto rischio perché il Torino ha un potenziale enorme specie se in attacco dovessero giocare Belotti-Zazza. Sarà difficile per questo Napoli battere questo Torino".

Bologna-Roma che ne pensi?

"Sono due squadre ammalate. La Roma si sta smarrendo, non è più quella dell'anno scorso. Domani sarebbe clamoroso se i giallorossi non dovessero vincere ma lo stesso discorso vale anche per il Bologna".