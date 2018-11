RMC SPORT - Cerruti: "Mancini illude i tifosi. L'Italia non è un giocattolo"

Per parlare della Nazionale, su RMC Sport è intervenuto l'opinionista Alberto Cerruti:

Sulle critiche a Immobile:

"È stato messo sotto accusa perchè si vuole cercare sempre il capro espiatorio. Mancini non gli ha mai dato fiducia: non lo ha fatto giocare contro la Polonia e lo ha fatto uscire a 15' dalla fine contro il Portogallo dopo solo 2 errori, non dopo 20".

Ti stanno convincendo le convocazioni di Mancini?

"Non capisco l'assenza di Belotti, che ci deve stare nella rosa azzurra. Non si può vedere l'Italia improvvisata, Mancini sta illudendo i tifosi, sembra che consideri la Nazionale un giocattolo. Ci sono le porte girevoli: tutti possono entrare e tutti possono uscire. Ventura è stato messo sotto accusa per non aver fatto giocare Insigne, ma contro il Portogallo non ha fatto la differenza".

Questa sera Grifo indossa la maglia numero 10:

"Non si può, così si perde il valore della maglia: sembra che tutti possono arrivarci, quando la Nazionale deve essere un traguardo. Dico di più, non ha neanche senso convocarlo. In Germania, quest'anno, ha giocato solo 2 volte da titolare. Ci siamo già dimenticati di Giovinco, ora mi aspetto che venga convocato qualcuno dalla Serie C o il ritorno di Pellè".

Su Verratti:

"In una squadra improvvisata tutti sono in difficoltà, ma lui è una delle poche certezze di questa Nazionale".

Sulla Nations League:

"Platini ha avuto una grandissima idea, ce ne accorgiamo ora vedendo quest'amichevole di poco senso. Mi è piaciuta e sottolineo la grande prova della Svizzera, che ha eliminato il Belgio e va alla Final Four: Petkovic merita un applauso".

Sul Pallone d'Oro:

"Griezmann, come minimo, doveva essere tra i primi tre: ha vinto il Mondiale e l'Europa League. Adesso se la giocheranno Mbappè e Modric, che è il favorito per quanto fatto durante tutto l'anno, non solo nel Mondiale".