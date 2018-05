RMC SPORT - Cerruti: "Mancini, serve calma. Italia come una neopromossa"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a RMC Sport Live Show ha parlato così della nuova Italia di Roberto Mancini: "Secondo me bisogna fare un passo alla volta, è come se una squadra neopromossa dicesse di voler vincere il campionato. Negli ultimi due mondiali l'Italia è uscita al primo turno e non possiamo pensare che cambiando allenatore si possa puntare a vincere da subito. Ci vuole tanta pazienza. Ventura non è l'unico responsabile del brutto momento del calcio italiano".