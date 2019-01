RMC SPORT - Cerruti: "Milan bene sul campo. Disastro con Higuain"

Enrico Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, è intervenuto nel Live Show per parlare della Supercoppa tra Juventus e Milan con un occhio alla prestazione dei rossoneri: "Sul campo ne esce bene, perché è rimasto in partita e non si sono visti i 27 punti in classifica. Ne esce male per il caso Higuain".