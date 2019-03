RMC SPORT - Cerruti: "Milan, la vittoria è necessaria ma non decisiva"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'importante sfida che attende il Milan questa sera, che potrebbe portare i rossoneri a +4 sull'Inter: "Sono tutte gare fondamentali per i rossoneri. Il Milan affronta una gara importantissima e non si deve sottovalutare il ChievoVerona. È necessario per il Milan vincere ma non sarà una partita decisiva".

