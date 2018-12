RMC SPORT - Cerruti: "Napoli, niente vittimismo. Lautaro deve giocare"

L'opinionista Alberto Cerruti - in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport - ha analizzato la 19a giornata di Serie A andata in scena in questo sabato:

Dopo l'iniziale svantaggio contro la Spal, il Milan ha reagito subito trovando il pareggio...

"Il carattere è mancato poche volte ai rossoneri. Il problema del Milan è la qualità del gioco e dei giocatori, sopratutto dei centrocampisti. Inutile prendersela con Gattuso. L'alibi delle assenze non regge".

Ottima prova della Sampdoria contro la Juventus. I blucerchiati stanno andando bene, ma le squadra di Giampaolo sono solite calare nel girone di ritorno...

"Quest'anno Giampaolo ha l'occasione di smentire ciò. Ha ragione il tecnico, moralmente la Sampdoria è uscita dall'Allianz Stadium con il 2-2. È una seria candidata alla Champions".

Il campionato è chiuso?

"Vado controcorrente e dico di no. Finchè c'è vita c'è speranza. Se ci si arrende prima di aver perso matematicamente, si fa il gioco della Juventus, che in questo girone d'andata ha vinto solo una volta con 3 gol di scarto, a Firenze. Il Napoli è l'unica possibile rivale dei bianconeri: senza l'espulsione di Koulibaly non avrebbe perso a San Siro. Non deve cadere nel vittimismo, ha anche il ritorno dello scontro diretto in casa".

Anche l'Atalanta è in corsa per il 4° posto?

"Ha messo in difficoltà la Juventus e battuto l'Inter. È una squadra che oltre ad avere ottime qualità, ha una condizione fisica importante: corre sempre. Gasperini ha tante possibilità anche in panchina, oggi Ilicic non era partito titolare".

L'Inter vince e certifica il fatto di avere una grandissima difesa...

"Ha una grandissima difesa, l'Inter ha incassato 14 gol: solo 3 in più della Juventus. Skriniar è una piacevole conferma e De Vrij un ottimo acquisto: sottolineo anche l'importanza di Handanovic, un portiere straordinario, non va mai sotto la sufficienza. Manca qualità in mezzo al campo, manca un vero regista. Non capisco perchè non giochi Lautaro con Icardi: con loro due l'Inter è meno prevedibile e più pericolosa".

Le parole di Ausilio su Zaniolo e Nainggolan?

"Si è difeso, la società ha sbagliato a cedere Zaniolo. Non doveva farlo a titolo definitivo, doveva almeno mantenere il diritto di riprenderselo o darlo solo in prestito".