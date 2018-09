RMC SPORT - Cerruti: "Napoli non può steccare. Milan, Gattuso andrà via"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed opinionista di RMC Sport, è intervenuto all'interno del Live Show per parlare dei maggiori temi di attualità.

Su Inter-Cagliari, sfida importante per i nerazzurri

"Calendario favorevole? Non ci credo, visto che l’Inter ha perso con il Sassuolo. L’Inter deve confermarsi, è condannata a vincere, visto che deve rincorrere già Juventus e Napoli".

Su Juve-Napoli

"Banco di prova soprattutto per il Napoli. Domani non può steccare, anche il pareggio può andare bene. Se dovesse andare male, il campionato rimarrebbe aperto".

Sul derby Roma-Lazio e la biografia di Totti che ha creato del caos nell’ambiente giallorosso

"La Roma è un eterno vulcano .Se vince, tutti pensano che sia da scudetto, se perdono è un dramma. E’ condannata a vivere secondo gli umori della piazza. Sarà un derby difficile, ha vinto contro un Frosinone non presentabile, la Lazio ha vinto 4 partite consecutive ed è più squadra della Roma. Mi sorprenderebbe se vincessero i giallorossi".

Sul Milan e l’ipotesi che Conte possa essere il futuro tecnico

"Quando incomincia a circolare il nome del nuovo allenatore, poi arriva. E’ dall’inizio dell’anno che circola il nome di Conte. La nuova proprietà di solito sceglie l’allenatore. Montella fu mandato via alle prime difficoltà dalla nuova società, e così accadrà a Gattuso, che comunque non ha colpe. E poi decidono i risultati: se il Milan riprende a marciare, Gattuso rimane al suo posto. Mi sembra una situazione difficile per lui e mi dispiace".

Su Berlusconi e l’acquisto del Monza

"Preferirei vederli al Milan, potrebbero fare ancora molto bene. Credo che sia più il Monza di Galliani che di Berlusconi. Sono convinto che arriverà in Serie A".