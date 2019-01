RMC SPORT - Cerruti: "Napoli, persi punti pesanti. Paquetà fuori ruolo"

Alberto Cerruti, opinionista di RMC Sport, nel 'Live Show' ha commentato lo 0-0 di San Siro tra Milan e Napoli: "Eccessivo il rosso nel finale a Ruiz, ma ormai la partita era finita, sarebbe cambiato poco. Mi ha sorpreso anche l'espulsione ad Ancelotti, sempre molto pacato. Il Napoli oggi doveva vincere, era superiore e avrebbe dovuto segnare prima".

Zero gol per il Napoli nonostante Ancelotti abbia messo in campo tanta qualità davanti...

"Il Napoli ha avuto ottime occasioni ma è mancato di precisione e questa è una colpa per gli attaccanti del Napoli. Ha fatto 0-0 anche contro il Chievo e contro la Stella Rossa: è una squadra che gioca bene ma delle volte pecca in fase realizzativa. Sono punti pesanti questi".

Su Ghoulam:

"Credo debba essere il titolare se ha recuperato la condizione. Mi è sembrato che Mario Rui non abbia apprezzato la sostituzione".

Cosa ti ha convinto del Milan oggi?

"Mi è piaciuta molto la fase difensiva del Milan, che ha dimostrato di sapersi chiudere molto bene. Non mi convince, invece, la fase offensiva. Gli attaccanti del Milan hanno sempre poche palle gol, non ci sono centrocampisti che smarcano gli attaccanti. Ci sono troppi mediani, io farei giocare le due punte Cutrone-Piatek. Calhanoglu non mi piace, è un giocatore egoista che non segna: mi sembra un giocatore inutile".

Paquetà?

"Non mi è piaciuto come le ultime volte, è un buon giocatore ma non deve giocare in quella posizione. Deve essere libero di muoversi sulla trequarti, a ridosso dell'area avversaria, altrimenti c'è il rischio che venga snaturato e che perda le sue qualità offensive"

Grande prestazione della Sampdoria:

"Ha giocato bene contro l'Udinese che non sembrava essere in grado di opporre resistenza, è stata una passeggiata. Ormai non sorprende più la squadra di Giampaolo, che può contare su un'ottima produzione offensiva che va oltre Quagliarella".

Che gara ti aspetti domani tra Lazio e Juventus?

"La Lazio non ha mai battuto una grande, domani potrà sfatare questo tabù. Mi aspetto una squadra coraggiosa, in grado di mettere in difficoltà la Juventus, che è superiore e quando va in vantaggio non si fa raggiungere. Se la Lazio prende gol difficilmente riuscirà a ribaltarla".