RMC SPORT - Cerruti: "Napoli poco abituato alle pressioni. A Firenze sarà dura"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di RMC Sport delle due sfide che attendono le antagoniste per lo scudetto, Napoli e Juventus: "C'è la paura di perdere lo scudetto perché la Juve ha sprecato due match point con Crotone e Napoli. Ma i bianconeri hanno grande forza mentale per potersi riprendere e vincere il campionato. Dalla parte del Napoli invece ci sono giocatori non abituati a reggere certe pressioni e la gara di Firenze non è assolutamente facile anche per la troppa euforia".

Clicca sul link in basso per rileggere l'intervista completa