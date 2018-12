RMC SPORT - Cerruti: "Napoli punti a vincere l'Europa League"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così dopo le delusioni europee di Napoli e Inter: "Spalletti si deve assumere le sue responsabilità e penso a Perisic che ha giocato sempre ma non è più lui. Spalletti ha le sue responsabilità e nelle sei gare di Champions i nerazzurri sono sempre andati in svantaggio. L'Inter non meritava di qualificarsi sia perché nel girone ha vinto solo due gare sia perché non ha saputo vincere contro il PSV".

A gennaio come si ritroverà l'Inter tra Europa League e campionato?

"L'Inter rischia di incartarsi. Faranno finta di impegnarsi in Europa League ma cercheranno di ottenere il piazzamento in Champions per l'anno prossimo. Le squadre vanno costruite bene con un allenatore all'altezza e secondo me all'interno dell'Inter dopo stasera servirà tanta autocritica. L'Inter non ha fatto il salto di qualità e di questo ne è responsabile soprattutto Spalletti. Anche i media però hanno sopravvalutato l'Inter e dobbiamo fare tutti autocritica".

Napoli, non è ancora arrivata ad essere una grande squadra?

"Il risultato è bugiardo perché il Liverpool poteva segnare di più. Il Napoli non ha fatto il salto di qualità e pensiamo a Insigne che a livello internazionale non ha fatto il salto. Un conto è il campionato italiano e un altro conto è la Champions League. L'errore più grandi del Napoli è di non aver vinto la prima gara contro la Stella Rossa. Ancelotti non può essere contento ma il Napoli più dell'Inter può puntare a vincere l'Europa League".