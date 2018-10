RMC SPORT - Cerruti: "Non mi stupirei se Gattuso venisse esonerato"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, ha parlato all'interno del Live Show anche delle voci che vogliono Rino Gattuso a rischio esonero: “Ne avevamo già parlato un mese e fa e ripeto che quando un allenatore è in pericolo e ci sono tante voci insistenti prima o poi viene cambiato. Al Milan c'è stato un cambio di dirigenti e Leonardo e Maldini hanno trovato Gattuso non scelto da loro ma dalla proprietà precedente. Non mi stupirei quindi se Gattuso venisse esonerato".