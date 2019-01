RMC SPORT - Cerruti: "Non scambierei mai Higuain con Morata"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, di RMC Sport, parla così del mercato del Milan, piuttosto limitato: "Sì i rossoneri possono fare poco in questo mercato. La critica che si può fare alla società è di non aver pensato ad un'alternativa per Biglia. Attacco? Bisogna avere fiducia in Higuain. Io non lo scambierei mai con Morata. Al Milan però occorreva una terza punta perché due centravanti sono pochi per qualsiasi squadra".