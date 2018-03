RMC SPORT - Cerruti: "Non vedo un Napoli senza Sarri"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport ha parlato così all'interno di Live Show: "Questo è il campionato più interessante in Europa anche se non significa che sia il campionato più spettacolare, più bello. Non confondiamo questa incertezza con la qualità visto che in Europa sia Juve che Roma hanno fatto fatica a qualificarsi in Champions mentre in Europa League è rimasta solo la Lazio".

In zona retrocessione c'è grandissimo equilibrio, escluso il Benevento. Il rischio di vedere le due squadre di Verona retrocedere non è lontano?

"No assolutamente. Il Chievo sta crollando ed è una grande sorpresa perché ci aveva abituato a salvezze tranquille. Spal e Verona hanno comunque ancora la possibilità di salvarsi".

Sarri, Carli dice che non penserà al rinnovo fino a fine campionato. Che sensazione hai?

"Sono d'accordo, Sarri sarà concentrato sul presente finché potrà vincere lo scudetto. Poi sono convinto che rimarrà a Napoli e sarebbe un peccato se andasse via. Non immagino un Napoli senza Sarri e viceversa, non vedo questo tipo di allenatore all'estero. Napoli è la sua squadra ideale".

Di Biagio è sotto la lente di ingrandimento, non ha neanche iniziato e già arrivano le prime bordate per lui...

"Non commento le dichiarazioni di altri ma è assurdo pensare che il futuro di Di Biagio debba dipendere da due partite. C'è un equivoco e la FIGC non ha fatto chiarezza. Di Biagio è in prestito alla Nazionale ma non si può giudicare un allenatore in due partite".