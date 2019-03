RMC SPORT - Cerruti: "Pallotta immaturo, Ranieri può rimanere alla Roma"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, nel Live Show di RMC Sport ha parlato nel corso dell'intervallo di Juventus-Udinese: "Non mi stupisce il fatto che la Juventus stia vincendo con una formazione che non si era mai vista mi stupisce invece l'atteggiamento dell'Udinese che poteva cercare di fare qualcosa in più e invece si è consegnata a una Juventus che in campionato fa la voce grossa contro chiunque".

Come valuti la situazione della Roma dopo l'esonero di Di Francesco e le dimissioni di Monchi?

"Immaturità di Pallotta che non ha esperienza di calcio e vive negli Stati Uniti. Non si può pensare di vincere o di essere competitivi se si continua a cambiare in questo modo. A inizio stagione ha lasciato la Roma un grande dirigente come Gandini che aveva capito che in giallorosso non c'era spazio. Quella di Pallotta è una gestione schizofrenica ma non si costruisce così una squadra. Di Francesco paga per tutti ma non è il principale colpevole e adesso si deve ricominciare da capo. Ranieri lo stimo tantissimo ma poi la Roma l'anno prossimo dovrà ricominciare da capo".

La Roma non ricomincerà con Claudio Ranieri l'anno prossimo?

"Se porterà la Roma al quarto posto rimarrà e sarebbe giusto così. E' un uomo di grande buonsenso, ha esperienza e ha tutti i requisiti per allenare la Roma anche il prossimo anno. Mi auguro che non sia solo un traghettatore, sarebbe sbagliato mandarlo via in caso non si arrivasse al quarto posto".

Domani Chievo-Milan, per i rossoneri una grande occasione?

"Sono tutte gare importanti per i rossoneri. Il Milan domani affronta una gara importantissima e non si deve sottovalutare il Chievo Verona. E' importante per il Milan vincere ma non sarà una partita decisiva".