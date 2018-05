RMC SPORT - Cerruti: "Parole di De Laurentiis gravi, non le condivido"

Alberto Cerruti, opinionista di RMC Sport, intervenuto durante il Live Show ha commentato le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che nella giornata di ieri ha accussato pesantemente la classe arbitrale parlando di scudetto rubato al club partenopeo: "Sono dichiarazioni gravi, deve assumersi la responsabilità di quanto detto. Non condivido le sue parole. Bisogna rispettare chi vince, mentre chi non trionfa deve capire il motivo per cui ha perso. Non bisogna solo gettare colpe sugli altri".