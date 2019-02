RMC SPORT - Cerruti: "Pazza Roma, squadra inaffidabile nel bene e nel male"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo di Frosinone-Roma: "Oltre alla pazza Inter c'è anche la pazza Roma, squadra inaffidabile nel bene e nel male. La Roma deve rimanere incollata al Milan in classifica ma non basterebbe agganciare il Milan in classifica perché i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti".

Ieri il Milan ha portato a casa una vittoria fondamentale?

"E' una squadra in grande saluta ora sembra che tutto riesca bene e ora è veramente lanciatissimo. Sarebbe una grande delusione se non arrivasse al quarto posto a fine campionato".

Nel pomeriggio invece il Torino ha battuto l'Atalanta. I granata hanno ingranato la marcia giusta?

"Sono cinque gare che il Torino non prende gol e sono veramente tante. Oltre alla bravura di Sirigu è tutta la squadra che si difende bene. Sono convinto che il Torino possa crescere ancora e la vittoria contro l'Atalanta è importantissima. La squadra di Gasperini ne esce un po' ridimensionata da questa partita. Mazzarri all'Inter è stato sfortunato anche perché allora c'erano delle difficoltà economiche evidenti poi con la nuova proprietà è stato portato anche un nuovo allenatore. Io credo che Mazzarri sia un ottimo allenatore".

Domani torna in campo la Juventus, ti aspetti una ripercussione dopo la sconfitta in Champions?

"Immagino che la Juve cercherà di reagire ma il campionato è una cosa e la Champions è un'altra. L'Atletico resta uno scoglio difficilissimo da superare anche nel caso in cui la Juve dovesse vincere contro il Bologna. In Champions era la Juventus nel miglior momento e nonostante questo ha fatto una figuraccia a Madrid".

Inter, senza Icardi è scattato qualcosa nella testa dei giocatori?

"Sicuramente c'è stata una reazione del gruppo e la squadra ha voluto dimostrare di essere forte anche senza l'ex capitano. Attenzione però perché domani a Firenze avrà la gara più difficile di questo ciclo senza Icardi e l'Inter dovrà dare continuità a ciò che hanno fatto sino ad ora".

Cosa ti aspetti dal Napoli specie in Europa League?

"Credo che quest'anno il Napoli punta fortemente sull'Europa League anche perché il campionato è praticamente ormai perso. Credo che il Napoli possa e debba puntare a vincere l'Europa League anche perché ha trovato un avversario non certo ostico".