Alberto Cerruti, giornalista, ha parlato ai microfoni del RMC Sport Live Show: “Il pareggio dell’Inter? Pellissier a 39 anni dimostra di essere ancora un esempio per tanti. L'Inter ancora una volta ha mostrato limiti di personalità, non ci sono leader in questa squadra. Se vogliono puntare in alto non possono farsi recuperare dal Chievo all'ultimo minuto".