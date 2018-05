RMC SPORT - Cerruti: "Prematura l'esaltazione per Balotelli"

Alberto Cerruti, noto giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "E' molto prematura questa esaltazione di Balotelli. Ricordo che Mario ha sempre cominciato bene le sue avventure. Lui era in campo quando l'Italia di Prandelli è stata eliminata al primo turno. Balotelli ha un problema, spesso è infortunato, è fragile fisicamente. Bisogna tenere conto di tutti questi aspetti. Per me ieri sera ha fatto altrettanto bene Belotti e non capisco perché Balotelli dovrebbe togliere il posto a Balotelli o a Immobile perché i gol in Italia contano di più di quelli in Francia. Non mi convince neanche la scelta di fare Balotelli vice capitano perché lui è rimasto fuori dalla Nazionale per motivi evidenti".

L'Arabia Saudita ha comunque spaventato l'Italia, è una cosa preoccupante?

"Sì, indubbiamente. Il problema dell'Italia è che non ha più una grande difesa, non ci sono giocatori capaci di sostituire quelli che hanno lasciato. Questo è un problema su cui dobbiamo riflettere".

Come si libereranno Sarri e De Laurentiis?

"La vedo una situazione davvero complicata perché il presidente non vuole concedere sconti a nessuno. A questo punto credo che De Laurentiis ne faccia una questione di principio ma anche per un suo interesse alla fine dovrà arrivare un compromesso con Sarri, anche per non continaure a pagarlo".

Credi nello scambio di attaccanti tra Juventus e Inter con Higuain a Milano e Icardi a Torino?

"Mi sembra molto strano ma forse sotto qualcosa c'è. Se dovesse andare in porto ci guadagnerebbe sicuramente la Juventus perché andrebbe a prendere un bomber più giovane di Higuain".