RMC SPORT - Cerruti: "Real Madrid, dopo Zidane c'è stato il diluvio"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Bisogna stare molto attenti e non sottovalutare gli avversari. La Juve stessa ha faticato a battere l'Empoli e ha pareggiato con il Genoa e quindi per Inter e Napoli sono partite facili solo sulla carta".

Real Madrid, ti aspettavi che Perez sbagliasse allenatore e che tornasse su un allenatore della squadra B come Solari?

"No non se lo aspettava nessuno. Le dimissioni di Zidane hanno fatto saltare la bottiglia e da allora sembra ci sia stato il diluvio sul Real con l'addio di Ronaldo e nessuno pronto per rimpiazzarlo. Perez ha dovuto incassare tanti no per la panchina del Real, da Pochettino a Allegri. Sono convinto che ci siano dei cicli che finiscono e può darsi che questa sia una stagione senza titoli per il Real Madrid ma io credo che alla fine la squadra di Madrid si risolleverà".

Il Barcellona invece sta andando anche oltre alle aspettative?

"Sembrava che il Barcellona fosse legato a Guardiola e invece poi l'hanno vinta anche con Luis Enrique e in Liga comunque stanno facendo bene. Il Barcellona va avanti e ha battuto l'Inter nettamente anche senza Messi. Loro vanno avanti a prescindere dal presidente, dall'allenatore e dai giocatori. Quest'anno Messi vuole essere leader dentro e fuori dal campo. La grande sfida quest'anno è quella di vincere la Champions League. Mi pare un Barcellona un po' sottovalutato".