RMC SPORT - Cerruti: "Roma, chi vuole vincere non vende i migliori"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport, è intervenuto nel Live Show: “Le squadre che vogliono vincere devono tenere i giocatori migliori. La Roma ha venduto Alisson, Strootman e Nainggolan. Per fare le grandi squadre bisogna avere i grandi giocatori, non si può ogni anno ricominciare da capo. Il primo compito di Di Francesco è individuare una formazione chiave”.

Con questo tipo di mercato non si costruisce mai una formazione vincente?

“E’ questo il problema. Chi vince, vedi il Real Madrid, ha un’ossatura base. Ma se si continuano a cambiare i giocatori base viene a mancare la continuità che è il segreto del successo”.

Sarà un altro campionato tra Juventus e Napoli?

“Io ho questa idea dall’estate. E’ stato esaltato il pre campionato dell’Inter ma il campionato sta dando indicazioni diverse. Credo che si vada verso un duello tra Juve e Napoli ma capiremo meglio verso Natale. Il Napoli ha una squadra che si conosce ed ha buone alternative. Inter? Ho l’impressione che l’abbondanza sia un peso per Spalletti e penso soprattutto a Lautaro Martinez la cui posizione è ancora tutta da definire. Spalletti non sa ancora come impiegarlo”.

Cosa pensi della Lazio, faticherà a confermarsi?

"Sono partiti male affrontando però Juventus e Napoli. Inzaghi ha bisogno di tempo. La Lazio è sempre sottovalutata ad inizio stagione e secondo me può ancora correre per il quarto posto".