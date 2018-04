RMC SPORT - Cerruti: "Roma, Dzeko può essere decisivo contro il Barca"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, nel suo intervento all'interno del Live Show ha parlato così dei gol sbagliati da Icardi nel derby tra Milan e Inter: "Succede. Ha sbagliato i gol che potevano valere i 3 punti e non si è ripetuto dopo il derby dell'andata. Magari è rimasto deluso anche per l'intervento del VAR che gli ha tolto la rete dell'1-0".

Come commenti la partita della Juve in Champions?

"Cristiano Ronaldo è fantastico però è la ciliegina sulla torta di una grande squadra, non c'è solo il portoghese. Ieri abbiamo visto Navas, che sembra uno dei punti deboli, ed invece ha fatto una grande parata. Carvajal ha messo un cross meraviglioso nell'azione del secondo gol, Kroos ha colpito una traversa, Marcelo gioca da dieci anni ad altissimi livelli. Questa è una grande squadra, la Juventus ha perso contro una grandissima squadra. I bianconeri hanno perso ma hanno vinto i loro tifosi. Non ho mai visto in uno stadio italiano i tifosi applaudire in diretta il gol di un giocatore avversario. Ricordiamo che la Juve aveva già rischiato di uscire contro il Tottenham, che non vale il Real Madrid, quindi non bisogna stupirsi del modo in cui i bianconeri sono usciti da questa Champions".

La Roma contro il Barcellona dovrà restare concentrata per 90 minuti?

"Concentrazione massima fino all'ultimo secondo, su Messi ma non solo su di lui. La Roma non deve scoprirsi, questo non significa fare catenaccio o rinunciare ad attaccare, però deve esserci massima concentrazione. Se la Roma uscisse con una sconfitta di misura dal Camp Nou sarebbe già un buon risultato e ci sarebbero buone speranze per poi passare il turno. Sarebbe un'impresa perché il Barcellona è nettamente superiore alla Roma, come il Real Madrid è nettamente superiore alla Juve".



La scelta di Bruno Peres come la giudichi?

"Stagione deludente per lui, ci aspettavamo tutti di più da questo giocatore che sembra avere perso la brillantezza e la velocità che aveva dimostrato nel Torino. Direi che è una scelta obbligata e nel corso della partita se ci fosse bisogno verrebbe arretrato Florenzi ed inserito El Shaarawy. Roma schierata da un punto di vista tattico in maniera intelligente, nel momento in cui non ha recuperato Nainggolan questa era la formazione migliore che Di Francesco potesse mandare in campo. oltre agli uomini conta molto la concentrazione perché in Champions basta distrarsi un minuto, specialmente alla fine, per compromettere tutto".

Nella Roma da chi ti aspetti una grande partita?

"Sono un grande estimatore di Dzeko fin dai tempi del Manchester City, quindi penso che lui possa essere l'uomo decisivo per la Roma. Però attenzione anche agli inserimenti di Strootman e alla velocità di Perotti. Ma questa deve essere una partita giocata alla perfezione da tutta la squadra, perché occorre veramente una prova collettiva".