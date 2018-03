RMC SPORT - Cerruti: "Roma, il Barça era il peggior rivale possibile"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, nel suo intervento all'interno del RMC Sport Live Show ha parlato così del sorteggio europeo delle italiane: "La Roma ha l'avversario peggiore che potesse trovare, il Barcellona. In più non è abituata a correre su due fronti, mentre la Juve è abituata a lottare in campionato e in Champions. I bianconeri, anche se affronteranno il Real Madrid, non si faranno distrarre. La Lazio ha pescato invece il Salisburgo, sarebbe potuta andare decisamente peggio. Tra le tre squadre, quella che potrebbe risentire di più dell'impegno europeo è sicuramente la compagine giallorossa".