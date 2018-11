RMC SPORT - Cerruti: "Roma ko? Manca anche il peso della società"

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport all'interno del Live Show, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti, ha commentato così il ko dei giallorossi in Champions League contro il Real Madrid: "La Roma non convince. Troppe volte i giallorossi perdono e perdono male. Anche stasera è una brutta sconfitta. La Roma è una delusione perché è una squadra che quest'anno non c'è. Succedono troppe cose negative e ci sono troppe cose che non funzionano. In campionato la Roma ha praticamente la metà dei punti della Juve. I fischi di stasera sono per i mesi deludenti della squadra a tutti i livelli. Il mercato può dare poco. In questi casi occorre avere molta calma ed è importante il peso della società, aspetto che manca alla Roma. Di Francesco mi sembra spesso da solo".