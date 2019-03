RMC SPORT - Cerruti: "Roma, sarebbe insensato mandare via Di Francesco"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Questo Real Madrid è irriconoscibile, sono rimaste solo le maglie bianche. Questa momentanea vittoria dell'Ajax non è una sorpresa sia per quello che si era visto all'andata sia perché il Real Madrid in casa quest'anno è caduto diverse volte. Vediamo come va a finire ma se il Real Madrid uscisse non sarebbe una sorpresa. Solari ha lasciato fuori i big ed è un azzardo ma sarebbe il primo a pagare in caso di eliminazione ma soprattutto con il Real Madrid non bisogna mai dare nulla per scontato specie in Champions dove il club spagnolo non muore mai. Allegri può essere il futuro del Real Madrid anche perché già l'estate scorsa c'erano stati dei contatti anche se il tecnico rifiutò preferendo rimanere a Torino, gesto che merita riconoscenza da parte dei tifosi".

Roma, cosa pensi del possibile cambio in panchina con Sousa al posto di Di Francesco?

"Non lo farei sia perché Sousa arriverebbe in corsa e non so cosa potrebbe fare secondo perché l'obiettivo della Roma è andare in Champions League l'anno prossimo non di vincere questa coppa. L'obiettivo primario è il campionato quindi mandare via Di Francesco in caso di eliminazione dalla Champions sarebbe insensato. Cambiare adesso sarebbe tardi".

Milan, che pensi del momento della squadra di Gattuso?

"Il Milan ha fatto benissimo ma ha sfruttato i problemi dell'Inter che ha avuto un crollo altrimenti i nerazzurri sarebbero ancora avanti. Il Milan contro il Sassuolo ha manifestato tutti i suoi problemi, il Sassuolo non meritava di perdere. Serve tanta umiltà perché c'è da sudare per arrivare in Champions League e Gattuso dovrebbe mettere Borini al posto di Calhanoglu e avanzare Paquetà più vicino a Piatek. Così il Milan potrebbe fare meglio e risolvere i problemi del gol. Montolivo è un grande esempio di serietà per tutti. E' stato degradato per dare la fascia a Bonucci e non disse nulla. Quest'anno non ha mai giocato ma non ha mai detto nulla e la sua famiglia non ha mai fatto esternazioni di alcun tipo".