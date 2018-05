RMC SPORT - Cerruti: "Sarri-DeLa complicata. Higuain-Icardi? Strano"

Alberto Cerruti, noto giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato del mercato che ci aspetta, fra tecnici e attaccanti.

Come si libereranno Sarri e De Laurentiis?

"La vedo una situazione davvero complicata perché il presidente non vuole concedere sconti a nessuno. A questo punto credo che De Laurentiis ne faccia una questione di principio ma anche per un suo interesse alla fine dovrà arrivare un compromesso con Sarri, anche per non continaure a pagarlo".

Credi nello scambio di attaccanti tra Juventus e Inter con Higuain a Milano e Icardi a Torino?

"Mi sembra molto strano ma forse sotto qualcosa c'è. Se dovesse andare in porto ci guadagnerebbe sicuramente la Juventus perché andrebbe a prendere un bomber più giovane di Higuain".