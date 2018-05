RMC SPORT - Cerruti: "Sarri non lasci Napoli: rimpiangerebbe la scelta"

Ospite di RMC Sport, il noto giornalista e opinionista Alberto Cerruti parla così della situazione delle panchine italiane, iniziando da quella della Juventus, ancora indecifrata: "Non vedo perché la Juventus dovrebbe privarsi di Allegri, piuttosto sarebbe possibile un addio da parte del tecnico, come accaduto con Conte, ma a quel punto la Juventus troverebbe un sostituto, come ha sempre fatto. La società si è dimostrata forte con la scelta di Allegri, si è imposta nonostante il parere dei tifosi. Sarri? Se andasse via da Napoli rimpiangerebbe di averlo fatto. Lo vedrei benissimo per una rivincita, la Juve non potrà vincere per sempre e credo che Napoli sia il posto perfetto per Sarri".

Capitolo Champions: il Real rimane favorito sul Liverpool?

"Non di molto. Il Liverpool ha dimostrato nell'arco di questa Champions di essere una grande squadra, non aveva mai perso fino a ieri sera e che ha battuto due volte il City, una delle formazioni favorite. Dico 55 a 45 per il Real, ma non mi sorprenderei se alla fine la coppa l'alzasse il Liverpool. Tra l'altro l'ultima finale persa dal Real era proprio contro il Liverpool nell'81".

Tornando a casa nostra, il Verona è vicino alla retrocessione e potrebbe seguirlo il Chievo: cosa è successo?

"Mi sorprende il Chievo, il Verona ha sbagliato molto sin dall'inizio, con le scelte Cassano e Cerci. Il Chievo invece è incredibile, aveva fermato il Napoli, ma ora è in grande difficoltà perché non abituato a lottare per la salvezza. Calendario favorevole? Non credo al calendario, ma alle condizioni delle squadra. Il Chievo è messo peggio del Cagliari, che deve comunque stare attento. La sfida col Crotone potrà dire molto".