RMC SPORT - Cerruti: "Schick non può giocare al posto di Dzeko"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport ha parlato così di Roma-Torino, anticipo di Serie A: "E' una Roma che sbaglia molto in occasioni da gol, con Alisson che si sta dimostrando il miglior portiere della Serie A contro un bellissimo Torino. Schick? Sbaglia Di Francesco nel farlo giocare al posto di Dzeko. Sono giocatori diversi e Schick non è una prima punta e quando non c'è Dzeko si capisce l'apporto del bosniaco nel rendimento della Roma. Il giocatore non ha capito qual è la squadra in sta giocando e la squadra non lo asseconda per quelle che sono le sue caratteristiche. Belotti? Lo scorso anno segnava ogni volta che aveva il pallone fra i piedi mentre quest'anno appare un giocatore senza freschezza e fiducia. Per me rimane un giocatore fantastico".

Per ascoltare l'intervento completo clicca sul podcast qui sotto!