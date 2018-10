RMC SPORT - Cerruti: "Senza quel gol, nessuno parlerebbe di Biraghi"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così della Nazionale e della ritrovata vittoria contro la Polonia: "Le certezze dell'Italia riguardano il centrocampo con Jorginho-Verratti-Barella che compongono un trio di grande livello. Rimango con il dubbio sul centravanti e che occorra assolutamente un centravanti di livello specie con due esterni come Chiesa e Insigne. Mancini è stato bravo a puntare sempre sullo stesso undici di Genova. Biraghi? Se non avesse segnato quel gol importantissimo nessuno parlerebbe di lui. Non è un grande giocatore ma uno di buono livello. In questo momento il nostro calcio è carente in quel ruolo. Il problema dell'Italia in prospettiva sta proprio nella mancanza di difensori per il futuro".