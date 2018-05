RMC SPORT - Cerruti: "Sorpreso dal Chievo così in basso, non dal Verona"

Ospite di RMC Sport, il noto giornalista e opinionista Alberto Cerruti ha fatto il punto sulla lotta per non retrocedere in Serie A: "Mi sorprende il Chievo, il Verona ha sbagliato molto sin dall'inizio, con le scelte Cassano e Cerci. Il Chievo invece è incredibile, aveva fermato il Napoli, ma ora è in grande difficoltà perché non abituato a lottare per la salvezza. Calendario favorevole? Non credo al calendario, ma alle condizioni delle squadra. Il Chievo è messo peggio del Cagliari, che deve comunque stare attento. La sfida col Crotone potrà dire molto".