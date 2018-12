Il giornalista Alberto Cerruti, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show si è espresso sui fatti di Milano e sulla possibile sospensione del campionato: "Sarebbe stata una scelta demagogica e sbagliata. Ero a Genova quando fu ucciso un tifoso del Genoa, si fermò il campionato, ma non è servito a niente. D’accordo con Gravina e la sua decisione di andare avanti. Ho avuto la fortuna di andare all’estero e scene di guerriglia urbana non ci sono, perché ci sono leggi severe che vengono applicate. In Italia invece va bene tutto. Ci sono incidenti quando arrivano tifosi stranieri, che sanno che possono fare caos e cavarsela con poco. Il rischio è che si parli di questo ora e poi ci si ricaschi tra qualche tempo".