RMC SPORT - Cerruti su Astori: "La Federazione lo ricordi concretamente"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport ha parlato così del compianto Davide Astori: "Dopo la grande commozione ho il timore che tutto si spenga intorno alla tragedia di Astori e per questo spero che possa essere ricordato ogni anno con un premio o qualcosa del genere. Dalla Federazione mi aspetto che facciano qualcosa per Davide Astori ma sono già rimasto scottato in merito visto che Tavecchio ha abolito un premio in memoria di Enzo Bearzot. Spero che la Federazione si ricordi in maniera concreta di Astori".