RMC SPORT - Cerruti su De Laurentiis: "Stesso copione visto con Mazzarri"

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato ai microfoni di RMC Sport soffermandosi anche sulle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito a Sarri e al futuro: “Mi sembra di rivedere il film già visto ai tempi del divorzio con Mazzarri che vinse di più con una squadra molto più debole di quella attuale. Il rapporto mi sembra però ormai logoro visto che il presidente ha detto di aver già sondato altri allenatori ed è una cosa inusuale. L'unica cosa su cui sono d'accordo con De Laurentiis è sul cammino europeo degli azzurri perché uscire così presto dall'Europa è un fallimento. Conte? Ha vinto con la Juventus e con il Chelsea e non penso che possa andare a Napoli con un presidente simile senza garanzie per fare un salto di qualità in Italia e fare un ottimo cammino in Europa. Anche il nome di Ancelotti mi sembra difficile per il Napoli, credo che resterà fermo in attesa di una chiamata e di un progetto importante, magari in Inghilterra”.