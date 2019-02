© foto di Imago/Image Sport

Alberto Cerruti, opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della possibilità che Zidane diventi allenatore della Juventus: "Se Allegri dovesse lasciare, il francese sarebbe l'ideale sostituto. Allegri può rimanere a Torino anche se non vince la Champions quest'anno, conteranno molto i rapporti con i dirigenti. Cinque anni in una stessa squadra, in Italia, sono tanti per il calcio attuale".