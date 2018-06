RMC SPORT - Cesar: "Lazio? Champions persa a Crotone"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Federico De Luca

Cesar, ex Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport. "La Lazio ha fatto una stagione molto positiva, peccato perché non è andata in Champions. Quest'anno ha dimostrato, quando vai in una competizione così importante fai anche il salto di qualità, anche in termini economici, per arricchire la rosa. Tutto è una conseguenza, il voto è da 8,5 per le difficoltà incontrate. Complimenti all'Inter per quello che ha fatto, con loro può capitare di perdere, con il Crotone non si può pareggiare".

Su Felipe Anderson. "È difficile, perché è stata un'altra stagione in cui non si è espresso ai suoi livelli. È stato altalenante. Il potenziale c'è, lo ha dimostrato, il fatto di non andare in Champions ti cambia la possibilità di tenere i calciatori".

Su Mancini. "Ci diceva sempre che non dovevamo dare l'opportunità di metterci in difficoltà. Italia? È una scelta giusta, ci sono tutti i presupposti per fare bene perché altrimenti Mancini non avrebbe detto di sì".