RMC SPORT - Cesena, Agliardi: "Estate stranissima, ora abbiamo reagito"

Federico Agliardi, portiere del Cesena, ha parlato al Live Show di RMC Sport. Queste alcune battute:

Sulla sua avventura in Serie D: "E' stata un'estate stranissima, anche dal punto di vista personale. Un'estate che Cesena ha vissuto male. Essere stati presi in giro in questo modo ha lasciato tracce importanti. E' chiaro che il tempo passa, cura i vari malanni e alla fine ci siamo ributtati in questa nuova realtà. Adesso stiamo reagendo molto bene, ma l'entusiasmo il tifo non ce lo ha mai fatto mancare".

Su Hamsik (compagno di squadra al Brescia): "Ricordo che arrivò nel 2004 ed esordì l'anno successivo. E' facile dire adesso che si intravedevano già allora le sue qualità: posso dire che lui polemiche non ne ha mai fatte, ha sempre parlato sul campo ed è stato un esempio per tanti. Fare una carriera del genere in una città come Napoli non è da tutti. Si merita tutte le lodi del caso".

