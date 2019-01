RMC SPORT - Chiarugi: "Piatek-Milan, spero non gli diano maglia num. 9"

© foto di Federico De Luca

Luciano Chiarugi, ex attaccante di Milan, Fiorentina e Napoli, è intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport parlando dei rossoneri e dell'imminente ingaggio di Piatek.

Piatek è pronto per fare il grande salto? "Se Higuain non ha fatto bene non so se questo giovane, che a Genova è stato coccolato, possa riuscirci. Gli auguri di fare bene, speriamo che non gli diano la maglia numero 9. Dopo Inzaghi non hanno avuto molta fortuna. Piatek ha fatto vedere col Genoa di avere una freddezza straordinaria. Se i rossoblù avessero avuto lui contro il Milan, avrebbero fatto qualcosa di più".

Suso è fondamentale per il Milan, la sua assenza in Supercoppa si è sentita... "Sono d'accordo, sopratutto se analizziamo la partita contro il Genoa. Tra Suso e Conti ho visto un'intesa straordinaria, sembravano giocare insieme da tanto. Lo spagnolo è un giocatore fondamentale, dà sempre qualcosa in più e quando non c'è in campo si vede un altro Milan".