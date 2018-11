RMC SPORT - Chiellini: "Ko incredibile, avremmo meritato di vincere 3-0"

Fonte: Intervista a cura di Edoardo Siddi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, attraverso il microfono di RMC Sport ha commentato in mixed zone la sconfitta in Champions League contro il Manchester United. "Non ricordo di aver subito rimonte simili in casa, incassate negli ultimi 3'. Avremmo meritato di vincere almeno con tre gol di scarto, abbiamo avuto grande lucidità e siamo stati padroni del gioco in entrambe le fasi. Siamo stati sempre padroni del campo, in possesso del pallone o meno. In Champions sono i dettagli a fare la differenza, anche se è un discorso che può essere esteso al campionato. La gara doveva essere chiusa prima, non ci siamo riusciti. Era qualche gara che andava così, con Empoli e Genoa ci siamo un pochino scottati. Così come contro il Cagliari. Può essere una sconfitta salutare, per arrivare a giugno ad alzare tanti trofei. Ma sappiamo che la strada è lunga, nessuno ci regala nulla. Anzi, tutti contro di noi danno qualcosa in più per provare a fermarci".

Col Milan gara utile per ripartire? "Sappiamo che bisogna chiudere le gare, in pochi partite siamo stati in vantaggio di due gol. Circa 150', sono pochi per una squadra come la nostra per non sprecare energie. Ogni tanto capita anche l'episodio che sbagli e perdi punti o gare come questa, che ha dell'incredibile. Ci servirà per ripartire già da domenica, una gara importante che va al di là dei valori tecnici. Milan-Juve è una sfida che parte sempre alla pari, sarà difficile ma faremo una grande partita".