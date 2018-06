RMC SPORT - Chiesa: "Abbiamo dimostrato carattere e qualità contro una big"

Fonte: dall'inviato a Nizza, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa è intervenuto in mixed zone per commentare la partita contro la Francia: "È stata una buona prestazione la mia, ma anche la squadra nel secondo tempo meritava di pareggiare. Dobbiamo migliorare gli errori del primo tempo per arrivare a grandi livelli. Abbiamo dimostrato di avere carattere, qualità e grinta contro una squadra che ha tutte le qualità per vincere il Mondiale".

Sull'esordio dal primo minuto: "Sono a disposizione dell'allenatore, cerco sempre di farmi trovare pronto".